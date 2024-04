Romagnoli: escluse lesioni

Buone notizie per la Lazio di Igor Tudor ed i fantallenatori. Sospiro di sollievo per Alessio Romagnoli: il difensore biancoceleste, uscito acciaccato dal derby contro la Roma, sta bene. Le sue condizioni, monitorate e controllate accuratamente prima, durante e dopo gli esami clinici a cui è stato sottoposto, fanno ben sperare.

Per Romagnoli non ci sono allarmi: gli accertamenti clinici non hanno evidenziato alcun tipo di lesione. In tempi brevi, dunque, potrà essere regolarmente a disposizione di Tudor.

Con ogni probabilità, potrà essere a disposizione già per il prossimo impegno, ma tutto dipenderà da Tudor: il tecnico potrebbe anche decidere di non forzare la mano e di evitare di rischiare Romagnoli, lasciandogli il tempo di riposare e recuperare la miglior condizione fisica.

È invece già stato accertato il forfait di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio salterà l'impegno contro la Salernitana a causa di un trauma contusivo al collaterale mediale del ginocchio destro.