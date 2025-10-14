Scamacca torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per l'Atalanta dall'odierna seduta di allenamento in vista della sfida con la Lazio in programma domenica alle 18.

Il tecnico nerazzurro Ivan Juric e i fantallenatori possono sorridere per il recupero di ben tre calciatori. Uno su tutti Gianluca Scamacca, tornato ad allenarsi in gruppo. Stesso discorso per Giorgio Scalvini e Nicola Zalewski mentre Sead Kolaainac ha svolto ancora una sessione di allenamento integrato con la squadra U23. Sessione di lavoro individuale in campo per Odilon Kossounou e Raoul Bellanova, terapie per Bakker.

Fantacalcio.it per Adnkronos