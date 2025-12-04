circle x black
Cerca nel sito
 

Si ferma Lobotka: risentimento muscolare

sponsor

Altro stop a centrocampo per il Napoli

Stanislav Lobotka (Fotogramma/Ipa)
Stanislav Lobotka (Fotogramma/Ipa)
04 dicembre 2025 | 15.17
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte. Nuovo infortunio in casa Napoli: si è fermato anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro ha rimediato un risentimento muscolare che lo mette in serio rischio per la gara contro la Juventus.

Di seguito il bollettino medico diramato dalla SSC Napoli sui propri canali ufficiali: “Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Lo stop di Lobotka aggrava ulteriormente la condizione del centrocampo azzurro. Senza Gilmour, De Bruyne e Anguissa, l'assenza dello slovacco riduce ancor di più lo spazio di manovra per Conte. Contro la Juventus, ora bisogna capire chi affiancherà McTominay in mediana. Da una parte c'è la garanzia Elmas, ma occhio al giovane Vergara: ieri è stato tra i migliori in Coppa Italia contro il Cagliari, siglando anche l'assist decisivo per Lucca.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza