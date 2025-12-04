Si ferma Lobotka: risentimento muscolare

Altro stop a centrocampo per il Napoli
Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte. Nuovo infortunio in casa Napoli: si è fermato anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro ha rimediato un risentimento muscolare che lo mette in serio rischio per la gara contro la Juventus.
Di seguito il bollettino medico diramato dalla SSC Napoli sui propri canali ufficiali: “Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Lo stop di Lobotka aggrava ulteriormente la condizione del centrocampo azzurro. Senza Gilmour, De Bruyne e Anguissa, l'assenza dello slovacco riduce ancor di più lo spazio di manovra per Conte. Contro la Juventus, ora bisogna capire chi affiancherà McTominay in mediana. Da una parte c'è la garanzia Elmas, ma occhio al giovane Vergara: ieri è stato tra i migliori in Coppa Italia contro il Cagliari, siglando anche l'assist decisivo per Lucca.
Fantacalcio.it per Adnkronos