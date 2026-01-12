Udinese, Zaniolo si opera. I tempi di recupero

Arrivano brutte notizie per Nicolò Zaniolo e per l’Udinese. Il giocatore dovrà infatti operarsi al ginocchio destro a causa di un problema che lo costringerà a fermarsi per qualche settimana. L'annuncio è arrivato dallo stesso calciatore che sta disputando una buonissima stagione con la maglia dell'Udinese.

Zaniolo si recherà già oggi a Roma per sottoporsi all’intervento a Villa Stuart, dove effettuerà una pulizia al ginocchio. I tempi di recupero saranno più lunghi del previsto: servirà almeno una settimana in più rispetto a quanto inizialmente stimato dal giocatore, senza contare il tempo necessario per tornare alla migliore condizione fisica dopo l’ottimo periodo di forma mostrato di recente.

L’attaccante avrebbe comunque saltato la gara di sabato contro l’Inter per squalifica, ma ora è certo che resterà fuori anche nella partita contro il Verona del 26 gennaio. A questo punto, il suo rientro difficilmente avverrà nella sfida interna contro la Roma del 1° febbraio oppure nel match in trasferta a Lecce, in programma la settimana successiva.

Sicuramente Zaniolo sarà a disposizione di Gattuso qualora quest'ultimo volesse convocarlo per gli spareggi di marzo, decisivi per partecipare al prossimo Mondiale.

Fantacalcio.it per Adnkronos