Ferrari, il fratello di Leclerc sostituirà Hamilton (nelle libere) ad Abu Dhabi

Arthur prenderà il posto del britannico nella prima sessione di libere dell'ultimo Gp della stagione

Arthur Leclerc - Fotogramma/IPA
04 dicembre 2025 | 14.41
Redazione Adnkronos
Si chiude la stagione della Formula 1 e c'è una sorpresa in casa Ferrari. Arthur Leclerc, fratello del pilota della Rossa Charles, prenderà il posto di Lewis Hamilton nella prima sessione di libere dell'ultimo Gran Premio del 2025. Ma qual è il motivo? Si tratta di semplice applicazione del regolamento, visto che ogni pilota ha l'obbligo di 'cedere', nel corso della stagione, la guida della propria monoposto a un rookie, un pilota che ha corso meno di tre gare in carriera.

Gp Abu Dhabi, Leclerc 'sostituirà' Hamilton

La curiosità è che già un anno fa i fratelli Leclerc avevano corso insieme in Ferrari, sempre ad Abu Dhabi: "Io e Charles siamo felici di correre di nuovo insieme nelle prossime libere 1. È emozionante e, da un punto di vista tecnico, guidare in pista è sempre utile per noi piloti che supportiamo principalmente la squadra dal simulatore di Maranello, per fornire feedback agli ingegneri" ha spiegato Arthur Leclerc alla vigilia dell'impegno.

Ferrari Arthur Leclerc Leclerc Ferrari Leclerc Hamilton Formula 1 Gp Abu Dhabi
