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Euro 2032, trasmessi dalla Figc alla Uefa i dossier di 13 città e 14 stadi, Roma con Olimpico e Pietralata

Malagò: "Siamo soddisfatti". L’indicazione della Figc delle 5 sedi sarà successiva alle verifiche di conformità della Uefa su tutti i dossier

Uefa - Ipa
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30 settembre 2026 | 19.29
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Entro i termini stabiliti dall'Uefa, la Figc ha inviato la documentazione relativa alle città ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura. Sono 13 le città coinvolte: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Complessivamente sono 14 gli stadi esaminati, considerando la doppia candidatura della Capitale e quella di Napoli con lo stadio Diego Armando Maradona. Roma è quindi stata inserita con due impianti nella corsa a Euro 2032, lo Stadio Olimpico e il progetto del nuovo stadio dell'As Roma di Pietralata

Ora la palla passa all'organismo calcistico europeo, che dovrà verificare la conformità delle candidature sulla base di undici aree tematiche e oltre 120 requisiti operativi. Tra i parametri presi in esame figurano la compatibilità infrastrutturale, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i tifosi, la sicurezza, l'ospitalità e le dotazioni per media e broadcaster. Solo al termine di queste verifiche la Figc procederà all'individuazione delle cinque sedi italiane che ospiteranno le partite di Euro 2032.

"Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in Figc, a testimonianza dell'impegno e della partecipazione con cui l'Italia ha risposto a questa sfida", ha dichiarato il presidente della Figc, Giovanni Malagò. "Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a EURO 2032 città e impianti all'altezza di un grande evento internazionale".

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Calcio Euro 2032 FIGC UEFA Stadi Città
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