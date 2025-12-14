circle x black
Fiorentina-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I viola ospitano i gialloblù nella 15esima giornata di Serie A

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
14 dicembre 2025 | 08.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina scende in campo in Serie A in un vero e proprio scontro salvezza. Oggi, domenica 14 dicembre, i viola sfidano l'Hellas Verona - in diretta tv e streaming - nella 15esima giornata di campionato. La squadra di Vanoli è reduce dalla vittoria di Conference contro la Dinamo Kiev, battuta 2-1 al Franchi, ma sta vivendo un inizio di stagione da incubo in Serie A, dove si trova all'ultimo posto in classifica con soli 6 punti e nessuna vittoria conquistata.

Quella di Zanetti invece ha battuto l'Atalanta per 3-1 in casa nell'ultimo turno ed è al penultimo posto con tre punti di vantaggio proprio sulla Fiorentina.

Fiorentina-Hellas Verona, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Hellas Verona è in programma oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

Fiorentina-Hellas Verona, dove vederla in tv

Fiorentina-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

