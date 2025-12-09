circle x black
Fiorentina, l'ex ministro Valdo Spini: "La crisi tocca tutta la città, è un elemento di coesione sociale"

"La collocazione in classifica della squadra è un elemento di prestigio per i suoi cittadini e per i cittadini toscani che tifano Fiorentina", ricorda il presidente della Fondazione Rosselli

Fiorentina, l'ex ministro Valdo Spini:
09 dicembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
"Le vicende della Fiorentina non riguardano solo il mondo del calcio ma investono in qualche modo la città di Firenze e non solo. Il tifo per la squadra viola è un grande elemento di coesione sociale: nel tifare Fiorentina siamo tutti eguali senza distinzioni di rango o di condizioni economiche o di fede politica". Sono le parole consegnate all'Adnkronos dall'ex deputato fiorentino Valdo Spini, ministro dell'Ambiente nei governi Amato e Ciampi e oggi presidente della Fondazione Rosselli.

"La collocazione in classifica della squadra è poi un elemento di prestigio per i suoi cittadini e per i cittadini toscani che tifano Fiorentina. Per questo il discorso riguarda la squadra e la città. La vicenda dello stadio, la proprietà e la presidenza che non vivono la vita della città sono elementi di atmosfera che certo non hanno giovato. Ma la crisi della squadra è crisi tecnica, quasi incomprensibile se si guarda al fatto che molti giocatori sono gli stessi dell'anno scorso", argomenta l'ex ministro.

"C'è evidentemente un problema di ambiente - aggiunge Spini - Dobbiamo trovare tutti il modo che la squadra senta la spinta a ritrovare fiducia in se stessa, la necessaria compattezza, e che quindi tutti noi tifosi viola si possa a nostra volta ritrovare fiducia e dare fiducia".

Tag
Fiorentina Valdo Spini Calcio Serie A
