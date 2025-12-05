circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, oggi le prove libere ad Abu Dhabi: orari e dove vederle in tv

Il Mondiale torna in pista nell'ultimo appuntamento della stagione

Max Verstappen - Afp
Max Verstappen - Afp
05 dicembre 2025 | 06.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista, per l'ultima volta in stagione, la Formula 1. Oggi, venerdì 5 dicembre, il Mondiale si sposta ad Abu Dhabi per le prove libere - in diretta tv e streaming - dell'ultimo Gran Premio dell'anno, che assegnerà il titolo Piloti. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen a Dubai, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz.

Quarto il leader della classifica generale Lando Norris, che precede l'olandese della Red Bull, distante 12 punti, e il compagno di scuderia australiano, a -16.

Formula 1, oggi prove libere Gp Abu Dhabi: gli orari

Le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi sono in programma oggi, venerdì 5 dicembre. La prima sessione andrà in scena alle 10.30 ora italiana, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 14. La terza e ultima sessione è invece prevista domani, sabato 6 dicembre, alle 11.30.

Formula 1, dove vedere prove libere Gp Abu Dhabi in tv

Le prove libere del Gp di Abu Dhabi saranno trasmesse in diretta televisiva, e in esclusiva, sui canali SkySport. Le due sessioni si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 formula 1 oggi prove libere formula 1 prove libere oggi prove libere gp abu dhabi orario prove libere oggi dove vedere in tv prove libere formula 1
Vedi anche
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza