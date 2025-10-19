Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint
Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito di Austin, dove oggi, domenica 19 ottobre andrà in scena il Gran Premio delle Americhe, in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint, che ha in parte riaperto la corsa al titolo, visto il passaggio a vuoto delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp di Austin in diretta e streaming.
Ecco la griglia di partenza del Gp di Austin di oggi, domenica 19 ottobre:
1) Max Verstappen – Red Bull
2) Lando Norris – McLaren
3) Charles Leclerc – Ferrari
4) George Russell – Mercedes
5) Lewis Hamilton – Ferrari
6) Oscar Piastri – McLaren
7) Kimi Antonelli – Mercedes
8) Oliver Bearman – Haas
9) Carlos Sainz – Williams
10) Fernando Alonso – Aston Martin
11) Nico Hulkenberg – Stake F1 Team Kick Sauber
12) Liam Lawson – Racing Bulls
13) Yuki Tsunoda – Red Bull
14) Pierre Gasly – Alpine
15) Franco Colapinto – Alpine
16) Gabriel Bortoleto – Stake F1 Team Kick Sauber
17) Esteban Ocon – Haas
18) Alexander Albon – Williams
19) Isaak Hadjar – Racing Bulls
20) Lance Stroll – Aston Martin (5 posizioni di penalità)
Il Gp di Austin inizierà alle 21 ora italiana e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in differita su Tv8 (alle 22.30).