Formula 1, oggi si corre ad Austin: orario, griglia di partenza e dove vedere Gp Americhe

Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint

Max Verstappen - Fotogramma/IPA
Max Verstappen - Fotogramma/IPA
19 ottobre 2025 | 07.59
Redazione Adnkronos
Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito di Austin, dove oggi, domenica 19 ottobre andrà in scena il Gran Premio delle Americhe, in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint, che ha in parte riaperto la corsa al titolo, visto il passaggio a vuoto delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp di Austin in diretta e streaming.

Gp Austin, griglia partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Austin di oggi, domenica 19 ottobre:

1) Max Verstappen – Red Bull

2) Lando Norris – McLaren

3) Charles Leclerc – Ferrari

4) George Russell – Mercedes

5) Lewis Hamilton – Ferrari

6) Oscar Piastri – McLaren

7) Kimi Antonelli – Mercedes

8) Oliver Bearman – Haas

9) Carlos Sainz – Williams

10) Fernando Alonso – Aston Martin

11) Nico Hulkenberg – Stake F1 Team Kick Sauber

12) Liam Lawson – Racing Bulls

13) Yuki Tsunoda – Red Bull

14) Pierre Gasly – Alpine

15) Franco Colapinto – Alpine

16) Gabriel Bortoleto – Stake F1 Team Kick Sauber

17) Esteban Ocon – Haas

18) Alexander Albon – Williams

19) Isaak Hadjar – Racing Bulls

20) Lance Stroll – Aston Martin (5 posizioni di penalità)

Gp Austin, orario e dove vederlo

Il Gp di Austin inizierà alle 21 ora italiana e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in differita su Tv8 (alle 22.30).

