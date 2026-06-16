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Mondiali, oggi Francia-Senegal: orario, probabili formazioni e dove vederla

Esordio in Coppa del Mondo anche per i Bleus di Deschamps

Mbappé - IPA
Mbappé - IPA
16 giugno 2026 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ai Mondiali 2026 è il turno della Francia. Dopo l'esordio delle prime big nella Coppa del Mondo in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada, i Bleus di Deschamps fanno il loro debutto contro il Senegal oggi, martedì 16 giugno. Si tratta di uno dei match - visibili in diretta tv e streaming - del gruppo I, che comprende anche Iraq e Norvegia (in campo a mezzanotte). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita del New Jersey Stadium di New York in tv e streaming.

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Francia-Senegal, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Francia-Senegal, in campo stasera alle 21:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Upamecano, Saliba, Théo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Doué, Dembélé, Olise; Mbappé. CT. Deschamps

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; A. Mendy, Sarr, Koulibaly, E. Diouf; Camara, Gueye, Diarra; I. Ndiaye, Jackson, Mané. CT. Thiaw

Francia-Senegal, dove vederla

La partita di oggi tra Francia e Senegal sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn. Partita visibile anche in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

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Mondiali Francia Senegal Mondiali 2026 Francia Senegal
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