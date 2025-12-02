circle x black
Gallinari annuncia il ritiro: "È stato un viaggio incredibile"

Gallinari annuncia il ritiro:
02 dicembre 2025 | 17.59
Redazione Adnkronos
Danilo Gallinari si ritira. Lo ha annunciato lo stesso ex giocatore Nba su Instagram. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo. È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento - grazie, di cuore. Sono più che emozionato per il prossimo capitolo!".

