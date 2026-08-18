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Juventus, invasione di campo e intervento killer di un tifoso su Gatti - Video

Il difensore bianconero ha subito un'entrata dura al termine dell'amichevole con la Next Gen

L'intervento su Gatti - X
L'intervento su Gatti - X
18 agosto 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intervento killer su Federico Gatti da parte di un tifoso. Al termine dell'amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen, tradizionale appuntamento che chiude il precampionato bianconero, c'è stata l'altrettanto consueta invasione di campo da parte del pubblico dell'Allianz Stadium, accorso sugli spalti per salutare la propria squadra in vista della nuova stagione, con la Serie A che scatterà il prossimo weekend.

Proprio durante l'invasione però un tifoso ha 'attentato' alle caviglie di Gatti. L'uomo, come mostrato da un video diventato rapidamente virale sui social, è corso verso il difensore bianconero entrando in scivolata e gettandolo a terra.

Un intervento killer che ha richiamato l'attenzione sia di altri giocatori che dei tifosi, che hanno circondato Gatti per sincerarsi delle sue condizioni.

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juventus juventus gatti gatti amichevole juventus
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