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Genoa-Como, problema all'occhio e sostituzione per Nico Paz: cos'è successo a Marassi

Il fantasista è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro aereo con Marcandalli

Nico Paz - Fotogramma/IPA
Nico Paz - Fotogramma/IPA
26 aprile 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Problema all'occhio destro per Nico Paz nella partita di Serie A tra il suo Como e il Genoa di oggi, domenica 26 aprile. Il fantasista dei lombardi, coinvolto in un contrasto aereo con Marcandalli nel corso del primo tempo, è stato costretto a uscire dal campo all'intervallo. Come riportato da Dazn, il giocatore avrebbe lasciato il terreno di gioco urlando "Non ci vedo, non ci vedo", con visibile preoccupazione.

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Al suo posto, Fabregas ha mandato in campo Maxence Caqueret. Come sta Nico Paz? Il giocatore adesso si sottoporrà ai controlli necessari per chiarire il problema.

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Nico Paz infortunio Nico Paz Genoa Como Como Nico Paz Nico Paz occhio
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