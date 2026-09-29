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Juventus, Ginevra Elkann potrebbe diventare presidente. Chi è la sorella di John

La donna si è affermata soprattutto nel mondo del cinema come produttrice e regista

Ginevra Elkann - Ipa/Fotogramma
Ginevra Elkann - Ipa/Fotogramma
29 settembre 2026 | 19.40
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Ginevra Elkann potrebbe diventare la nuova presidente della Juventus. A riportarlo oggi, martedì 29 settembre, è l'esperto di calciomercato Matteo Moretto: "Ginevra Elkann verso la presidenza della Juventus", ha scritto sul proprio profilo X, che ha lasciato intendere come la sorella di John Elkann possa quindi succedere all'attuale numero 1 del club bianconero Gianluca Ferrero. Ma chi è Ginevra Elkann?

Chi è Ginevra Elkann

Ginevra Elkann è nata a Londra nel settembre del 1979 ed è terzogenita di Alain Elkann e Margherita Agnelli, sorella minore quindi di John e Lapo. È cresciuta tra Inghilterra, Francia e Brasile e si è affermata soprattutto nel mondo del cinema come produttrice e regista.

Si è laureata all'Università americana di Parigi e la sua carriera è iniziata in alcune case di produzioni americane, a New York, e inglesi, a Londra, ed è stata anche assistente alla regia di Bernardo Bertolucci. Nel 2009 ha poi fondato la propria casa di produzione, la Caspian Films, e nel 2012 una casa di distribuzione, la Good Films. Nel 2019 è stata candidata ai David di Donatello come miglior regista esordiente per il lungometraggio 'Magari', il suo primo lavoro da regista.

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