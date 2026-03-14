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Udinese-Juventus, Koopmeiners in fuorigioco: annullato gol di Conceicao

Episodio arbitrale nel match della 29esima giornata di Serie A

Conceicao - Ipa/Fotogramma
Conceicao - Ipa/Fotogramma
14 marzo 2026 | 22.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fa discutere il gol annullato alla Juventus contro l'Udinese. Oggi, sabato 14 marzo, durante il match valido per la 29esima giornata di Serie A, i bianconeri hanno protestato in maniera piuttosto veemente per una rete annullata, nel corso del secondo tempo, a Conceicao per un fuorigioco giudicato attivo di Koopmeiners.

Succede tutto al 70'. Yildiz serve Conceicao a centro area, il portoghese incrocia il sinistro e firma il raddoppio bianconero, ma la sua gioia dura poco. L'arbitro Mariani viene richiamato dal Var per una possibile posizione di fuorigioco di Koopmeiners, che si trova sulla traiettoria della conclusione del portoghese e si sposta per non intralciarne il tiro.

Proprio il movimento a spostarsi di Koopmeiners viene quindi visto come un ostacolo per la parata di Okoye, con la sua posizione giudicata attiva. Il direttore di gara, dopo revisione al monitor, annulla quindi la rete tra le proteste della Juventus.

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udinese juventus juventus gol annullato conceicao
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