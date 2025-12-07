circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, oggi il Gp di Abu Dhabi decide il Mondiale. Orario, griglia di partenza e dove vederlo

La gara finale della stagione assegnerà il titolo piloti a uno tra Norris, Verstappen e Piastri

Max Verstappen - Fotogramma/IPA
Max Verstappen - Fotogramma/IPA
07 dicembre 2025 | 07.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cala il sipario sulla Formula 1. Oggi, domenica 7 dicembre, si corre ad Abu Dhabi l'ultimo Gran Premio della stagione (visibile in diretta tv e streaming), che assegnerà il Mondiale piloti. A contenderselo ci sono Lando Norris, leader della classifica con 408 punti, Max Verstappen, a quota 396 e Oscar Piastri a 392. I tre piloti scatteranno dalle prime tre posizioni in griglia: in pole Verstappen, campione del mondo in carica, poi Norris e Piastri. Ecco orario del Gp di Abu Dhabi, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming.

Gp Abu Dhabi, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi di oggi, domenica 7 dicembre:

Prima fila

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

Seconda fila

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

Terza fila

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

Quarta fila

7. Gabriel Bortoleto (Alfa Sauber)

8. Esteban Ocon (Haas)

Quinta fila

9. Isack Hadjar (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Sesta fila

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

Settima fila

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Kimi Antonelli (Mercedes)

Ottava fila

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

Nona fila

17. Alexander Albon (Williams)

18. Nico Hulkenberg (Alfa Sauber)

Decima fila

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Franco Colapinto (Alpine)

Gp Abu Dhabi, orario e dove vederlo

Il Gp di Abu Dhabi sarà visibile in diretta e in esclusiva alle 14 su Sky Sport, canali Sky Sport F1. Evento disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW TV. Il Gran Premio sarà visibile anche su Tv8 in chiaro e in differita, alle 17.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Abu Dhabi Abu Dhabi Formula 1 dove vedere Gp Abu Dhabi
Vedi anche
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza