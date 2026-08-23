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Gp Olanda, Norris vince e Antonelli resta leader del Mondiale: ordine di arrivo e classifica piloti

Il campione del mondo in carica trionfa sul circuito di Zandvoort

Antonelli - IPA
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23 agosto 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lando Norris vince il Gp d'Olanda oggi, 23 agosto 2026. Il pilota della McLaren trionfa sul circuito di Zandvoort nella dodicesima prova del Mondiale, davanti alle Mercedes del leader della classifica piloti Kimi Antonelli e di George Russell. Seguono le due Ferrari di Lewis Hamilton, quarto, e Charles Leclerc, quinto. Sesto Piastri e settimo Lawson, poi Hulkenberg, Alonso e Gasly. Ecco l'ordine di arrivo del Gran Premio e la classifica piloti aggiornata.

Gp Olanda, ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gran Premio d'Olanda:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. George Russell (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Liam Lawson (Red Bull)

8. Nico Hulkenberg (Audi)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Sergio Perez (Cadillac)

16. Carlos Sainz (Williams)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Esteban Ocon (Haas)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Oliver Bearman (Haas)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Gp Olanda, nuova classifica piloti

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp d'Olanda:

1. Antonelli (Ita-Mercedes) 242

2. Hamilton (Gbr-Ferrari) 183

3. Russell (Gbr-Mercedes) 183

4. Norris (Gbr-McLaren) 159

5. Leclerc (Mon-Ferrari) 155

6. Verstappen (Ned-Red Bull) 112

7. Piastri (Aus-McLaren) 104

8. Hadjar (Fra-Red Bull) 68

9. Lawson (Nzl-Racing Bulls/Red Bull) 49

10. Gasly (Fra-Alpine) 44

11. Lindblad (Gbr-Racing Bulls) 23

12. Colapinto (Arg-Alpine) 19

13. Bearman (Gbr-Haas) 18

14. Bortoleto (Bra-Audi) 10

15. Hülkenberg (Ger-Audi) 6

16. Sainz (Spa-Williams) 6

17. Albon (Tha-Williams) 5

18. Ocon (Fra-Haas) 3

19. Alonso (Spa-Aston Martin) 3

20. Bottas (Fin-Cadillac) 0

21. Pérez (Mes-Cadillac) 0

22. Stroll (Can-Aston Martin) 0

Riproduzione riservata
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Tag
Gp Olanda Formula 1 classifica piloti F1 ordine arrivo Gp Olanda
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