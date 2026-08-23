Lando Norris vince il Gp d'Olanda oggi, 23 agosto 2026. Il pilota della McLaren trionfa sul circuito di Zandvoort nella dodicesima prova del Mondiale, davanti alle Mercedes del leader della classifica piloti Kimi Antonelli e di George Russell. Seguono le due Ferrari di Lewis Hamilton, quarto, e Charles Leclerc, quinto. Sesto Piastri e settimo Lawson, poi Hulkenberg, Alonso e Gasly. Ecco l'ordine di arrivo del Gran Premio e la classifica piloti aggiornata.

Gp Olanda, ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gran Premio d'Olanda:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. George Russell (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Liam Lawson (Red Bull)

8. Nico Hulkenberg (Audi)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Sergio Perez (Cadillac)

16. Carlos Sainz (Williams)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Esteban Ocon (Haas)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Oliver Bearman (Haas)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Gp Olanda, nuova classifica piloti

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp d'Olanda:

1. Antonelli (Ita-Mercedes) 242

2. Hamilton (Gbr-Ferrari) 183

3. Russell (Gbr-Mercedes) 183

4. Norris (Gbr-McLaren) 159

5. Leclerc (Mon-Ferrari) 155

6. Verstappen (Ned-Red Bull) 112

7. Piastri (Aus-McLaren) 104

8. Hadjar (Fra-Red Bull) 68

9. Lawson (Nzl-Racing Bulls/Red Bull) 49

10. Gasly (Fra-Alpine) 44

11. Lindblad (Gbr-Racing Bulls) 23

12. Colapinto (Arg-Alpine) 19

13. Bearman (Gbr-Haas) 18

14. Bortoleto (Bra-Audi) 10

15. Hülkenberg (Ger-Audi) 6

16. Sainz (Spa-Williams) 6

17. Albon (Tha-Williams) 5

18. Ocon (Fra-Haas) 3

19. Alonso (Spa-Aston Martin) 3

20. Bottas (Fin-Cadillac) 0

21. Pérez (Mes-Cadillac) 0

22. Stroll (Can-Aston Martin) 0