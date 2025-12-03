circle x black
Cerca nel sito
 

Gravina: "Non avrei mandato via Spalletti. Mondiali? Obiettivo alla portata"

Il presidente della Figc ha ripercorso gli ultimi mesi della Nazionale in un'intervista al Corriere dello Sport: "Mancini si era proposto per tornare ct, ci ho parlato"

Buffon, Gattuso e Gravina - Fotogramma/IPA
Buffon, Gattuso e Gravina - Fotogramma/IPA
03 dicembre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Roberto Mancini si era proposto per tornare ct della Nazionale? È vero. Ci ho parlato. Aveva dato la sua ampia disponibilità". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina in un'intervista al Corriere dello Sport. Il numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ripercorso gli ultimi difficili mesi della Nazionale, verso i Mondiali 2026: "La scelta di Gattuso? Nel Club Italia il dialogo è costante. A marzo 2025 avevamo già contattato Rino per coinvolgerlo, gli avrei affidato l’Under 21. Avremmo voluto a bordo anche Baldini. Così quando c’è stata l’occasione li abbiamo chiamati entrambi".

Gravina e l'esonero di Spalletti

Gravina ha parlato anche dell'esonero di Spalletti: "Andava esonerato prima di Norvegia-Italia? Io non l’avrei mandato via neanche dopo. Ero presente alla conferenza in cui annunciò l'esonero ma essendo la conferenza Uefa della vigilia, non potevo intervenire". C’era un accordo? "Sì, che alla fine di quella conferenza io e Luciano, insieme, avremmo annunciato la risoluzione". Quindi lui l’ha anticipata? "Sì, è crollato alla prima domanda. Non ha trattenuto la sua esplosione di rabbia. Ma è stata una reazione da italiano vero".

Gravina: "Mondiali obiettivo alla portata"

"A chi mi dice 'vai a lavorare' rispondo: se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali? Se ne avessi la certezza, sarei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno. Non c’è una norma che mi impone di fare un passo indietro", aggiunge il numero uno del calcio italiano che però aggiunge che se non si dovesse centrare la qualificazione al mondiale "delle riflessioni personali le farei".

Gravina resta comunque ottimista sulle possibilità di andare in America la prossima estate. "A marzo non manca molto e dopo l’inverno c’è sempre la primavera. Il mio ottimismo poggia su basi concrete, reali, su elementi oggettivi come il percorso che ci ha portato fin qui al netto del secondo tempo con la Norvegia. Il pessimismo ci fa sprecare energie, disperderle non aiuta la causa. L’obiettivo è alla portata. Rimbocchiamoci le maniche, impegniamoci tutti insieme. E dico tutti". Si riferisce ai suoi avversari? "È innegabile che qualcuno viva la Nazionale come un fastidio".

Gravina e la riforma dei campionati

Gravina parla anche di riforma dei campionati: "Dovrà essere radicale. In Italia abbiamo 100 società professionistiche rispetto alle 92 dell’Inghilterra, che ha due livelli di professionismo. Nella nostra Serie B il 35% del turnover surriscalda il sistema e lo indebita. Il concetto di mutualità tra le leghe ha una percentuale altissima in termini di divario. Non può ridursi tutto a 'Serie A a 18 sì o no'. Serve il consenso di tutte le leghe".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gravina Spalletti Gattuso Nazionale Italia Gravina
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza