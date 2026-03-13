L'islandese della Fiorentina ha denunciato il fatto anche sui social, offrendo una ricompensa in caso di aiuto per ritrovare la merce rubata
La rete segnata in Conference League contro il Rakow, ieri giovedì 12 novembre, è stata l'unica gioia della serata. Al suo ritorno a casa, Albert Gudmundsson ha avuto una brutta sorpresa: l'islandese ha trovato la sua casa svaligiata e ha denunciato il tutto (anche) sui social network, promettendo una ricompensa per chi fosse in grado di aiutarlo a ritrovare importanti oggetti personali.
Il numero 10 della Fiorentina ha invitato chi ha visto o sentito qualcosa a rivolgersi alle forze dell'ordine in modo collaborativo: "La mia casa è stata svaligiata ieri - si legge nella storia condivisa su instagram - e sono stati rubati diversi oggetti di valore ed effetti personali. Se qualcuno dovesse avere informazioni riguardo ai responsabili, per favore contatti me o la polizia. Verrà offerta una ricompensa".