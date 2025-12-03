circle x black
Incocciati (FI): "Sport motore di inclusione, ma servono aiuti concreti a famiglie e associazioni"

03 dicembre 2025 | 17.10
Redazione Adnkronos
"Le istituzioni devono essere presenti su tutto, favorendo nuovi progetti e infrastrutture, e ascoltando le esigenze che arrivano dal basso, dai territori, dove le associazioni le operano ogni giorno a contatto con le persone. Gli enti locali devono aiutare chi ha meno possibilità e sostenere le associazioni." Ha dichiarato Giuseppe Incocciati, consigliere del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani intervenuto alla quarta edizione del CSR Award, iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore reale per le persone e le comunità, presso l'Ara Pacis a Roma.

