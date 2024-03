Luca Nardi torna in campo oggi a Indian Wells per gli ottavi di finale dopo l'exploit contro Novak Djokovic, numero 1 del mondo. Il ventenne marchigiano, dopo il successo contro il fuoriclasse serbo, oggi 13 marzo affronta lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 17 del tabellone californiano. Nardi, attuale numero 123 del ranking Atp, è già sicuro di entrare tra i primi 100 del mondo. Nardi cerca la seconda vittoria di prestigio dopo essere entrato in tabellone principale come lucky loser, ripescato dopo la sconfitta nell'ultimo turno delle qualificazioni.

La sfida contro Paul è la seconda in programma sul campo numero 2, dopo il match d'apertura tra il norvegese Casper Ruud e il francese Gael Monfils.

Nardi e Paul scenderanno in campo intorno alle 19, ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (205). La partita sarà disponibile in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.