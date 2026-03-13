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Indian Wells, Norrie e l'aneddoto sugli allenamenti 'infiniti' con Sinner: "Mi ha fatto cancellare gli impegni"

Il numero 29 del ranking Atp ha raccontato l'episodio in un'intervista

Sinner - Fotogramma/IPA
Sinner - Fotogramma/IPA
13 marzo 2026 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Avevamo prenotato il Centrale per due ore. Ma entrambi stavamo facendo un allenamento surreale e ci stavamo divertendo molto. Così Jannik mi ha detto: ‘Come on, andiamo avanti!". Lo ha raccontato Cameron Norrie, numero 29 del ranking Atp, durante un'intervista a Bbc Sport, parlando di una sessione di allenamento con Sinner finita per durare 3 quasi tre ore e mezza a Indian Wells.

Norrie e l'aneddoto su Sinner

Norrie ha aggiunto: "Avevo altre cose da fare per il torneo e anche Jannik doveva fare un fotoshoot, però mi ha semplicemente detto ‘Cancella ciò che devi fare’. Così ho dovuto scrivere al mio agente e posticipare i miei impegni. Abbiamo giocato più o meno tre ore e venti". Un pomeriggio di allenamento molto intenso dunque, insieme al fuoriclasse azzurro, che a detta del britannico è stata molto utile per alzare il livello. Potrebbe valere lo stesso anche per Sinner, che in questi giorni ha raccontato di aver insistito su alcuni lavori per abituarsi al grande caldo americano.

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