circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, infortunio per Pulisic: quando torna in campo

L'esterno statunitense si è fermato in Nazionale e salterà la sfida con la Fiorentina

Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
17 ottobre 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Christian Pulisic. Oggi, venerdì 17 ottobre, l'esterno rossonero si è sottoposto a una "risonanza magnetica" che "ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro", ha comunicato il Milan, che ha annunciato come "il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni". L'attaccante americano si era fermato durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia, che lo aveva costretto a lasciare il campo durante il primo tempo.

Il giocatore non si era allenato già alla vigilia della sfida contro l'Ecuador, terminata 1-1, che ha visto fermarsi anche il terzino rossonero Estupinan. Pulisic, come rivelato dal ct Mauricio Pochettino, aveva sofferto per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia, che si era gonfiata in allenamento. Ora invece un problema muscolare che lo costringerà ai box per almeno 10 giorni.

Pulisic salterà quindi sicuramente la sfida della prossima giornata di Serie A, in programma a San Siro contro la Fiorentina, e quella del turno successivo con il Pisa del prossimo 24 ottobre. A rischio anche la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di quattro giorni dopo, quando però Allegri spera di averlo almeno a disposizione per la panchina. Il ritorno in campo potrebbe arrivare quindi per il match di San Siro del 2 novembre contro la Roma.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan pulisic infortunio pulisic come sta pulisic quando torna pulisic
Vedi anche
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza