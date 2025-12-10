circle x black
Inter-Liverpool, Slot: "Rigore? In Premier non avrebbero fischiato". I tifosi nerazzurri: "Una vergogna"

Anche dai Reds perplessità sulla decisione arbitrale che ha portato all'assegnazione del penalty nella sfida di Champions

Ammonizione a Bastoni in Inter-Liverpool
10 dicembre 2025 | 14.54
Redazione Adnkronos
Nel day after del ko in Champions League contro il Liverpool si scatenano le ire social dei tifosi dell'Inter, in disaccordo con l'arbitro Zwayer per il rigore concesso nel finale di partita e realizzato da Szoboszlai per l'1-0 finale. Bastoni ha trattenuto la maglia di Wirtz in area, ma il gesto non è stato così evidente come sembrerebbe invece dalla reazione del giocatore dei Reds. In conferenza stampa, il tecnico degli inglesi Arne Slot ha ammesso: "In Premier non lo avrebbero fischiato". L'allenatore dell'Inter Chivu si è invece nascosto dietro a un "No comment" per evitare di commentare l'episodio ai microfoni di Sky.

Inter-Liverpool, rigore o no?

Il rigore generoso alla fine ha deciso una partita importante per il percorso europeo dei nerazzurri, che dovranno ora giocarsi la qualificazione diretta agli ottavi nelle ultime due partite. Addirittura i giocatori del Liverpool hanno ammesso qualche perplessità sulla decisione. Così Szobszlai, il match winner, in zona mista: "I tifosi sono arrabbiati? Dovrebbero prendersela con l'arbitro, non con me".

Inter-Liverpool, l'ira dei tifosi nerazzurri

I tifosi dell'Inter si sono scatenati sui social, anche se qualcuno ha in parte dato la colpa a Bastoni, giudicato troppo ingenuo: "Nell'era dei rigorini, trovo poco intelligente tirare la maglia all'avversario in area di rigore" scrive un utente su X. Così un altro utente in un tweet: "Bastoni sbaglia perché nel dubbio non trattieni, ma quel rigore in Europa non si dà mai e poi mai. Fa il paio con il rigore non concesso per clamoroso fallo di mano di van Dijk. Arbitraggio davvero scandaloso e decisivo per il risultato".

