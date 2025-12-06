circle x black
Inter Miami campione MLS, Messi trionfa

In finale 3-1 ai Vancouver Whitecaps

Messi e Beckham con il trofeo
Messi e Beckham con il trofeo
07 dicembre 2025 | 00.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'Inter Miami di Leo Messi trionfa nella MLS. La franchigia della Florida, con David Beckham come boss, conquista la prima MLS Cup. In finale, Miami supera 3-1 i Vancouver Whitecaps. L'Inter apre le marcature all'8' con l'autorete di Ocampo. I canadesi pareggiano al 60' con Ali Ahmed. Inter Miami avanti di nuovo al 71' con De Paul e tris in pieno recupero, al 96', quando Allende sfrutta l'assist di Messi. Il fuoriclasse argentino mette in bacheca il 44esimo titolo della carriera.

