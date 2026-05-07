Internazionali, da Berrettini a Paolini: programma di oggi e dove vederli in tv

Primo turno al Foro Italico

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
07 maggio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
Sono iniziati gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma vedrà protagonista Matteo Berrettini, che farà il suo esordio al primo turno, mentre Jasmine Paolini, campionessa in carica, è la grande attesa di quello femminile protagonista. Aspettando il debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo 'di casa', tanti i tennisti da tenere d'occhio, tra cui Coco Gauff e Aryna Sabalenka: ecco il programma completo della terza giornata di Internazionali d'Italia.

Internazionali, il programma di oggi

Campo Centrale

Dalle 11 Alexei POPYRIN-Matteo BERRETTINI

Jasmine PAOLINI-Leolia JEANJEAN

Coco GAUFF-Tereza VALENTOVA

Dalle 19 Lorenzo SONEGO-Ignacio BUSE

Aryna SABALENKA- Barbora KREJCIKOVA

BNP Paribas Arena

Dalle 11 Antonia RUZIC-Mirra ANDREEVA

Noemi BASILETTI-Alja Tomljanovic

Roman Andres BURRUCHAGA-Mattia BELLUCCI

Stefanos TSITSIPAS-Tomas MACHAC

Belinda BENCIC-Bianca ANDREESCU

Andrea PELLEGRINO-Luca NARDI

SuperTennis Arena

Dalle 11 Cristina BUCSA-Qinwen ZHENG

Federico Cinà-Alexander Blockx

Roberto BAUTISTA AGUT-Francesco MAESTRELLI

Thiago Agustin TIRANTE-Gianluca CADENASSO

Denis SHAPOVALOV-Mariano NAVONE

Pietrangeli

Dalibor SVRCINA-Miomir KECMANOVIC

Jacob FEARNLEY-Giovanni MPETSHI-PERRICARD

Maya JOINT-Viktorija GOLUBIC

Jelena OSTAPENKO-Amanda ANISIMOVA

Sebastian OFNER-Alex MICHELSEN

McCartney KESSLER-Iva JOVIC

Campo 13

Zizou BERGS-Terence ATMANE

Marton FUCSOVICS-Dino PRIZMIC

Tatjana MARIA-Sorana CIRSTEA

Katerina SINIAKOVA-Anna KALINSKAYA

Anhelina KALININA-Solana SIERRA

Marie BOUZKOVA-Taylor TOWNSEND

Campo 1

Panna UDVARDY-Elise MERTENS

Marcos GIRON-Marin CILIC

Clara TAUSON-Oleksandra OLIYNYKOVA

Cristian GARIN-Juan Manuel CERUNDOLO

Hamad MEDJEDOVIC-Valentin ROYER

Campo 2

Nikoloz BASILASHVILI-Daniel MERIDA

Yuliia STARODUBTSEVA-Simona WALTERT

Anastasia ZAKHAROVA-Linda NOSKOVA

Ethan QUINN-Pablo LLAMAS RUIZ

