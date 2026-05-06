circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, il Foro scopre Jodar: "Lui è molto forte"

Il talento spagnolo si è allenato sulla terra del Masters 1000 romano

Rafa Jodar - Ipa/Fotogramma
Rafa Jodar - Ipa/Fotogramma
06 maggio 2026 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli Internazionali d'Italia 2026 scoprono Rafa Jodar. Oggi, mercoledì 6 maggio, comincia ufficialmente il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma, che nei prossimi giorni vedrà impegnato proprio il tennista spagnolo. Reduce dai quarti di finale conquistati a Madrid, dove è stato battuto da Jannik Sinner, Jodar ha già preso confidenza con la terra romana, iniziando ad allenarsi nei campi del Foro Italico.

CTA

L'allenamento odierno di Jodar ha radunato diversi tifosi e appassionati di tennis, che hanno voluto vedere dal vivo quello che è considerato uno dei migliori talenti della prossima generazione. "Chi è lui?", ha chiesto uno spettatore assistendo alla 'sgambata' dello spagnolo da bordo campo. "È Jodar, è molto forte", la risposta, simile a una sentenza, di un altro appassionato, ammaliato dalle prime e dalle risposte del baby fenomeno spagnolo, che ha poi voluto 'avvertire' Sinner: "Jannik deve stare attento".

Chi è Jodar

Rafael Jodar è un tennista spagnolo di 19 anni, nato nel 2006, che occupa al momento la 42esima posizione del ranking Atp, ovvero il miglior piazzamento nella classifica generale mai raggiunto nella sua ancora giovane carriera. Jodar ha iniziato a giocare da giovanissimo, emigrando negli Stati Uniti per formarsi alla University of Virginia, dove ha potuto competere a livello più alto.

Un anno fa Jodar ha scelto di lasciare il college per dedicarsi completamente alla sua carriera sportiva, una scelta che, almeno fin qui, si sta rivelando azzeccata. Proprio nel 2025 ha conquistato tre titoli Challenger, tutti sul cemento, scalando posizioni nel ranking e facendosi notare nel circuito e partecipando alle Next Gen Atp Finals.

Nel 2026 ha esordito nei tornei del circuito Atp, stupendo tutti a Miami: partito dalle qualificazioni, Jodar è riuscito ad arrivare fino al terzo turno, vincendo contro Hanfmann e Vukic prima di venire eliminato dall'argentino Etcheverry. Ancora meglio ha fatto a Madrid, dove ha raggiunto i quarti di finale prima di essere eliminato da Sinner.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner jodar sinner jodar jodar internazionali internazionali 2026
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza