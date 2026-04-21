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Internazionali di Roma, in chiaro un match al giorno: ecco dove vedere il torneo

Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà quella di TV8

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
21 aprile 2026 | 14.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner & co. in chiaro in tv agli Internazionali d'Italia 2026. Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali Bnl d’Italia saranno su Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà così quella di TV8: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di assoluto prestigio, amplificandone la visibilità. Lo scrive l'emittente.

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Dove vedere gli Internazionali d'Italia

La qualità del racconto di Sky Sport sarà quindi disponibile anche sul canale free to air, dopo il successo di ascolti delle finali di Monte Carlo e, ancor prima, dell’edizione 2025 di Wimbledon. Quest’anno l’ultimo atto dell’edizione del torneo monegasco che ha visto trionfare Jannik Sinner ha ottenuto su Sky e TV8 il 25% di share con oltre 3 milioni 230 mila di spettatori medi, mentre sull’erba londinese la vittoria storica del numero 1 al mondo aveva segnato oltre il 40% di share e il record di 5 milioni 670 mila spettatori medi.

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