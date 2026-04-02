circle x black
Cerca nel sito
 

Bastoni nel mirino, Bergomi: "Dovrà lasciare l'Italia per il suo bene"

L'ex capitano dell'Inter ha parlato del futuro del difensore, al centro delle polemiche dopo il rosso contro la Bosnia

Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
Alessandro Bastoni - Ipa/Fotogramma
02 aprile 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Bastoni lascia l'Italia? Dopo la sconfitta in finale playoff contro la Bosnia, costata agli azzurri il terzo Mondiale consecutivo, in molti stanno puntando il dito contro il difensore dell'Inter, già al centro delle polemiche dopo la simulazione costata il secondo giallo a Kalulu, e la conseguente espulsione, nel big contro la Juve.

CTA

In quell'occasione contro Bastoni si è scatenata una vera e propria sommossa popolare, che si è ripetuta dopo il cartellino rosso rimediato al 40' della decisiva sfida di Zenica. Sul difensore nerazzurro e sulla moglie si è abbattuta una tempesta social, con insulti e minacce, di cui ha parlato l'ex capitano dell'Inter e opinionista Sky Beppe Bergomi: "Bastoni dovrà andare via dall'Italia per il suo bene e perdiamo un talento straordinario, uno dei migliori difensori per il calcio moderno", ha detto a Radio Nerazzurra.

"Gli hanno detto di tutto. Ettore Messina, l'allenatore più vincente, ha detto che ha dovuto mollare perché non riusciva a reggere la gogna mediatica dei social", ha continuato Bergomi, "Ettore Messina, pensa ragazzi di 26 anni. Capisco che abbia sbagliato, ma basta. Mi dispiace tanto, anche per l'Inter, ma penso che per il suo bene dovrà trovare una sistemazione all'estero"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bergomi bergomi bastoni bastoni inter bastoni addio italia bastoni italia
Vedi anche
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video
Legge elettorale, da oggi al via l'iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia - Video
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza