Alessandro Bastoni lascia l'Italia? Dopo la sconfitta in finale playoff contro la Bosnia, costata agli azzurri il terzo Mondiale consecutivo, in molti stanno puntando il dito contro il difensore dell'Inter, già al centro delle polemiche dopo la simulazione costata il secondo giallo a Kalulu, e la conseguente espulsione, nel big contro la Juve.

In quell'occasione contro Bastoni si è scatenata una vera e propria sommossa popolare, che si è ripetuta dopo il cartellino rosso rimediato al 40' della decisiva sfida di Zenica. Sul difensore nerazzurro e sulla moglie si è abbattuta una tempesta social, con insulti e minacce, di cui ha parlato l'ex capitano dell'Inter e opinionista Sky Beppe Bergomi: "Bastoni dovrà andare via dall'Italia per il suo bene e perdiamo un talento straordinario, uno dei migliori difensori per il calcio moderno", ha detto a Radio Nerazzurra.

"Gli hanno detto di tutto. Ettore Messina, l'allenatore più vincente, ha detto che ha dovuto mollare perché non riusciva a reggere la gogna mediatica dei social", ha continuato Bergomi, "Ettore Messina, pensa ragazzi di 26 anni. Capisco che abbia sbagliato, ma basta. Mi dispiace tanto, anche per l'Inter, ma penso che per il suo bene dovrà trovare una sistemazione all'estero"