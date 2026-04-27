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Italia ai Mondiali? L'inviato Usa Zampolli: "Più del 50% di possibilità, decidono Trump e Infantino"

L'inviato speciale per le partnership globali del presidente Usa Donald Trump: "Non dovrebbe esserci una Coppa del Mondo senza azzurri"

Trump e Infantino - Fotogramma/IPA
Trump e Infantino - Fotogramma/IPA
27 aprile 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Che percentuale c'è per la partecipazione dell'Italia ai Mondiali? Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump". Così Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali del presidente Usa Donald Trump, al microfono de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - oggi, lunedì, 27 aprile - in merito ad un eventuale ripescaggio dell'Italia ai Mondiali.

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Italia ripescata ai Mondiali? Zampolli: "Possibile"

Zampolli ha aggiunto: "Vedevo che l'Iran non era ancora confermato a causa della Guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell'Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d'America è meglio che non vengano. Con Trump non ho parlato direttamente ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono molto molto benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d'America. Se l'Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno, ma tutto può succedere".

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Italia Italia Mondiali ripescaggio Mondiali Paolo Zampolli Mondiali
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