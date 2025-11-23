circle x black
Italia, quanto guadagna se vince la Coppa Davis? Il montepremi

Gli azzurri vanno a caccia di uno storico tris

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
23 novembre 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quanto guadagna l'Italia se vince la Coppa Davis? Oggi, domenica 23 novembre, gli azzurri di capitan Volandri, che hanno battuto 2-0 il Belgio in semifinale trascinati da Berrettini e Cobolli, sfideranno la Spagna, vincente contro la Germania per 2-1. La Nazionale va quindi a caccia di uno storico terzo successo consecutivo, dopo i trionfi del 2023 e del 2024, nell'ultimo impegno della stagione, a cui hanno rinunciato i due numeri uno, ranking alla mano, del tennis azzurro, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Quanto guadagna Italia se vince Coppa Davis

Sebbene la Coppa Davis non possa contare sugli stellari montepremi degli Slam, mette in palio un prize money comunque ricco. Il montepremi totale ammonta infatti a oltre 6 milioni di euro (circa 7 milioni di dollari), 6.090.000 a essere precisi, che è però calato rispetto a quello della scorsa stagione, quando il montepremi era di circa 7,5 milioni di dollari. In caso di vittoria l'Italia incasserebbe un premio totale, da dividere poi con tutti i suoi protagonisti, da 1.740.000 euro. Ecco tutti i premi del torneo:

Quarti di finale: 435.000 euro

Semifinale: 652.500 euro

Secondo classificato: 1.305.000 euro

Campione: 1.740.000 euro

