circle x black
Cerca nel sito
 

Italia, sorpasso di Cipro e Polonia prima nel ranking: quinto posto Champions lontano

La sconfitta della Fiorentina con il Losanna ha fatto sprofondare la Serie A

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
19 dicembre 2025 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il quinto slot in Champions League ora, per la Serie A, sembra davvero un miraggio. La sconfitta della Fiorentina nell'ultima giornata di Conference League, dove i viola sono stati battuti 1-0 dal Losanna in trasferta fallendo l'accesso diretto agli ottavi ma 'accontentandosi' dei playoff, ha fatto perdere all'Italia due posizioni nel ranking Uefa, che garantisce un posto extra in Champions per le prime due classificate.

L'Italia, che può contare su sette squadre tra Champions, Europa League e Conference, è al momento settima nella speciale graduatoria, superata, a sorpresa, anche da Cipro, che si piazza in quarta posizione. Merito del Pafos di David Luiz, che ha raccolto fin qui sei punti ed è a un solo punto dalla zona playoff, e dell'Aek Larnaca, che è volato agli ottavi di Conference piazzandosi ottavo al termine della fase campionato.

Un'altra sorpresa si trova in cima al ranking, guidato dalla Polonia, che non ha squadre né in Champions né in Europa League. Eppure i polacchi si ritrovano in cima alla classifica Uefa grazie alle prestazioni delle sue tre formazioni in Conference: il Rakow ha strappato il pass per gli ottavi chiudendo secondo a -2 dallo Strasburgo primo, mentre Lech Poznan e Jagiellonia, rispettivamente all'11esimo e 17esimo posto, sono volati ai playoff.

L'Italia è quindi costretta a rincorrere ma che tra gennaio e febbraio potrebbe portarsi nei pressi del secondo posto in caso di passaggio del turno di Inter, Juventus e Napoli in Champions (l'Atalanta è già sicura del pass per la fase successiva), e di Roma e Bologna in Europa League. Il ranking completo:

1. Polonia, 13.625 punti

2. Inghilterra, 13.486 punti

3. Germania, 12.285 punti

4. Cipro, 11.406

5. Italia, 11.250 punti

6. Spagna, 11.218 punti

7. Francia, 10.714

8. Portogallo, 10.600 punti

9. Danimarca, 9.500 punti

10. Grecia, 9.500 punti

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia serie a ranking italia quinto posto champions
Vedi anche
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza