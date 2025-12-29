circle x black
Cerca nel sito
 

Joshua, incidente in Nigeria: il Suv si schianta, 2 morti

Il pugile 36enne illeso nello schianto, aperta un'inchiesta

Anthony Joshua
Anthony Joshua
29 dicembre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anthony Joshua illeso in un grave incidente automobilistico che in Nigeria ha provocato la morte di due persone. Il 36enne pugile britannico, ex campione del mondo dei pesi massimi, secondo le prime ricostruzioni era alla guida del suo Suv che sull'autostrada Lagos-Ibadan si è schiantato contro un autocarro fermo sulla carreggiata nei pressi di una stazione di servizio. Nello scontro, due persone hanno perso la vita. Joshua non avrebbe riportato danni fisici.

La Federal Road Safety Corps (FRSC) non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale in merito all'accaduto. Le squadre di soccorso sono intervenute tempestivamente er gestire la viabilità e coordinare le operazioni di recupero. È stata avviata un'indagine per definire con precisione le dinamiche che hanno condotto all'incidente.

Joshua è reduce dal match-show disputato in scena una decina di giorni fa a Miami contro lo youtuber-pugile Jake Paul. Joshua si è imposto per k.o. al sesto round, riproponendo la propria candidatura per un ritorno 'reale' nella boxe che conta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
anthony joshua joshua incidente oggi
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza