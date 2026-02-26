circle x black
Juve-Galatasaray, Comolli: "Espulsione di Kelly decisione frustrante"

"Ora dobbiamo tenere lo stesso allenatore, la stessa strategia e lo stesso stile di gioco"

26 febbraio 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Juventus e Luciano Spalletti avanti insieme anche il prossimo anno? Sembra proprio di sì, a giudicare dalle parole dell'amministratore bianconero, Damien Comolli. L'allenatore, ingaggiato dopo l'esonero di Igor Tudor, è legato al club fino al termine della stagione. "Abbiamo avuto 7-8 allenatori diversi negli ultimi 2-3 anni, traghettatori compresi. Ora dobbiamo tenere lo stesso allenatore, la stessa strategia e lo stesso stile di gioco. La squadra si sta unendo grazie al lavoro di Spalletti e la chiave del nostro progetto deve essere la continuità. Ne abbiamo bisogno per avere successo, dalle strategie ai giocatori", dice Comolli dal palco del Financial Times Business of Football Summit di Londra.

La Juve è reduce dall'eliminazione nei playoff di Champions League contro il Galatasaray. I bianconeri hanno pagato a caro prezzo l'assurda espulsione di Lloyd Kelly decisa dal direttore di gara, l'arbitro portoghese Pinheiro. "Non mi sono ancora ripreso dalla partita e penso che mi ci vorranno anni per farlo. Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto che sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quanto successo con l’Inter, ma la decisione dell’arbitro sull’espulsione di Kelly è stata assolutamente frustrante", dice Comolli. "Aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera, mi chiedo come sia stato possibile mandarlo a dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions", aggiunge. "Voglio ringraziare i nostri tifosi che, come i giocatori, sono stati fantastici -sottolinea l'ex presidente del Tolosa-. È la prima volta che mi trovo in uno stadio che applaude la sua squadra quando prende gol. La serata è stata quello che ci piace del calcio: emozione, frustrazione, ma anche il segnale che la squadra è viva e vuole continuare a combattere. È quello che ci manderà avanti per il resto della stagione".

