circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I bianconeri ospitano i friulani negli ottavi di Coppa Italia

Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
02 dicembre 2025 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juventus scende in campo in Coppa Italia. La squadra bianconera ospita oggi, martedì 2 dicembre, l'Udinese - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium negli ottavi di finale del torneo nazionale. La Juve è reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, battuto 2-1 in casa, mentre l'Udinese ha superato il Parma al Tardini per 2-0. La squadra di Runjaic ha inoltre superato già due turni di Coppa Italia, eliminando prima la Carrarese e poi il Palermo.

Juventus-Udinese, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Udinese è in programma oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti

Udinese (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

Juventus-Udinese, dove vederla in tv

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà visibile inoltre in streaming sulla piattaforma web Mediaset Infinity.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juventus udinese juve udinese juventus oggi juventus udinese oggi juventus coppa italia juve udinese dove vederla in tv juve udinese orario
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza