Coppa Italia, oggi Juventus-Udinese - Diretta

I bianconeri sfidano i friulani negli ottavi di finale

Kenan Yildiz - Afp
02 dicembre 2025 | 20.04
Redazione Adnkronos
La Juventus scende in campo in Coppa Italia. La squadra bianconera ospita oggi, martedì 2 dicembre, l'Udinese - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium negli ottavi di finale del torneo nazionale. La Juve è reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, battuto 2-1 in casa, mentre l'Udinese ha superato il Parma al Tardini per 2-0. La squadra di Runjaic ha inoltre superato già due turni di Coppa Italia, eliminando prima la Carrarese e poi il Palermo.

La vincente della sfida tra Juventus e Udinese sfiderà ai quarti di finale quella di Atalanta-Genoa, in campo domani.

in Evidenza