circle x black
Cerca nel sito
 

Kelly, insulti razzisti dopo Galataray-Juve: il post del giocatore

"Accetto le critiche, non questo messaggio". E annuncia azioni legali

Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
18 febbraio 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Insulti razzisti a Lloyd Kelly dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Galatasaray in Champions League. Il difensore britannico, sul suo profilo Instagram, ha denunciato le offese che gli sono state rivolte dopo il match giocato a Istanbul e perso 5-2 dai bianconeri. Kelly, come tutti i compagni di squadra, è stato protagonista di una prestazione negativa. "Le critiche ci sono sempre nella vita e nello sport, le ho sempre accettate. Tutti hanno diritto ad un'opinione ma non posso accettare questo", scrive il calciatore pubblicando lo screenshot del messaggio inviato da un utente: "Torna allo zoo". "Le parole e le azioni hanno un significato e anche conseguenze", conclude Kelly, preannunciando azioni legali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
kelly razzismo kelly insulti razzisti
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza