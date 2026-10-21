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Valentino Rossi incorona Kimi Antonelli: "E' un sogno un pilota italiano così forte"

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Passaggio di testimone tra campioni: "giravamo insieme con il kart, bello vederlo li"

Valentino Rossi e Kimi Antonelli - Ipa
Valentino Rossi e Kimi Antonelli - Ipa
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21 ottobre 2026 | 17.28
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

"Kimi Antonelli protagonista in Formula 1? Per i tifosi italiani di Motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula Uno, un pilota italiano così forte. Quindi è bello vederlo lì. Poi, per me è fighissimo perché lo conosciamo da quando era piccolo piccolo, giravamo insieme con il kart, e quindi vederlo che può vincere è una grande soddisfazione. Penso che, per come è andata quest'anno, abbia la situazione sotto controllo. Quindi vediamo domenica sera". Lo ha detto il campione della MotoGp Valentino Rossi a Sky, commentando il momento magico del giovane pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli, vicino a vincere il titolo mondiale di F1. "Lo sentirò prima della gara, però non penso che abbia bisogno dei miei consigli", ha aggiunto il 'Dottore' che ha parlato anche della corsa al titolo della MotoGp.

"Bezzecchi si trova a -46 punti dalla vetta? Il numero è buono, il numero è buono...", ha detto sorridendo Rossi riferendosi al suo numero, il 46. "Per il titolo è difficile, però, perché no? Ci sono tante gare. Secondo me Bez quest'anno ha dimostrato di essere il più veloce. 46 punti sono tanti, anche perché i piloti davanti sono due, quindi è difficile, però bisogna provare a vincere, bisogna provare ad arrivare davanti. In Australia lui ha un conto con la sfortuna aperto dall'anno scorso perché aveva dovuto fare due long lap, sennò avrebbe vinto; quindi, perché no?".

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