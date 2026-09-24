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Milano Fashion Week, anche la fidanzata di Sinner Laila Hasanovic sfila in passerella

La compagna del fuoriclasse azzurro ha preso parte alla sfilata di Genny per la Spring Summer 2027

Laila Hasanovic - IPA
Laila Hasanovic - IPA
24 settembre 2026 | 19.27
Federica Mochi
LETTURA: 2 minuti

Nel deserto onirico di Genny, per la Milano Fashion Week, in passerella sfila Laila Hasainovic. La compagna di Jannik Sinner ha preso parte alla sfilata per la Spring Summer 2027, interpretando i look della nuova collezione firmata Sara Cavazza Facchini che immagina per Genny un deserto dove mondo animale, vegetale e minerale si incontrano, metafora di una femminilità contemporanea, resiliente e ricca di sfumature. La collezione nasce dal desiderio di colore e leggerezza. Il blu cobalto dei Tuareg si stempera in azzurri delicati, accanto alle tonalità della sabbia e dei tramonti, dal rosso al paprika, fino all'off-white delle atmosfere delle oasi.

Milano Fashion Week, Laila Hasanovic in passerella

Il regno minerale trova ispirazione nei gioielli di Suzanne Belperron e nel suo uso delle pietre dure, le cui profondità e sfumature diventano riferimento cromatico, soprattutto nella gamma dei blu. La leggerezza attraversa le silhouette: le giacche hanno il peso di una camicia, mentre il foulard diventa elemento costruttivo di top e abiti eterei che si muovono intorno al corpo come sabbia nel vento. Le camicie si aprono in morbidi scolli cagoule, lasciando affiorare reggiseni in pizzo in un delicato gioco di sovrapposizioni e trasparenze. Negli abiti di tulle, sottili cordoni body-following attraversano la trasparenza seguendo ridisegnando le linee del corpo, come elementi di costruzione capaci di creare una nuova silhouette, sospesa tra corpo reale e immaginato. Suggestioni etniche affiorano nei volumi di gonne e pantaloni bloomer. Stampe ispirate all'agave incontrano tocchi di pizzo e abiti asimmetrici, mentre l'orchidea, simbolo della maison, si fonde con 'animalier e compare anche su capi speciali in denim dall'aspetto vissuto. Tulle, popeline, mussola di seta, jersey e crêpe rafforzano la fluidità della collezione. Sabot, mules e slingback in pelle intrecciata, insieme alle borse in rafia con stampa orchidea, completano il racconto.

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Laila Hasanovic Milano Fashion Week Sinner Jannik Sinner Sinner Laila Hasanovic
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