circle x black
Cerca nel sito
 

Scozia, tifoso ferisce giocatore lanciando un seggiolino: arriva la condanna a 18 mesi

Il calciatore colpito è rimasto "permanentemente sfigurato"

Jack MacKenzie - Ipa
Jack MacKenzie - Ipa
12 gennaio 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un tifoso di calcio che ha ferito gravemente un giocatore della sua squadra lanciandogli addosso parte di un seggiolino dello stadio durante una partita di campionato scozzese, è stato condannato a 18 mesi di carcere.

David Gowans, 32 anni, ha scagliato l'oggetto in campo dopo una partita di campionato tra Aberdeen e Dundee United a Dundee il 17 maggio. Il seggiolino ha colpito Jack MacKenzie dell'Aberdeen, che si era recato nella zona del campo di fronte ai tifosi in trasferta per ringraziarli del loro supporto. Il difensore, che ha riportato una profonda lacerazione al sopracciglio sinistro e un'abrasione sotto l'occhio sinistro, è rimasto "permanentemente sfigurato" a causa dell'incidente.

Lunedì, pronunciando la sentenza presso la Corte dello Sceriffo di Dundee, lo sceriffo Alastair Carmichael ha detto a Gowans: "Le tue azioni sono state egoiste, stupide, pericolose e totalmente irresponsabili. Non esiste un'alternativa ragionevole a una pena detentiva".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Calcio Aberdeen scozia Jack MacKenzie
Vedi anche
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza