Serie A, oggi Lazio-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

I biancocelesti ospitano i rossoblù allo stadio Olimpico

Zaccagni - Fotogramma/IPA
Zaccagni - Fotogramma/IPA
07 dicembre 2025 | 07.48
Redazione Adnkronos
La Lazio torna in campo e oggi, domenica 7 dicembre, ospita il Bologna all'Olimpico. Dopo il successo nel big match di Coppa Italia contro il Milan, i biancocelesti affrontano i rossoblù del grande ex Ciro Immobile in un vero e proprio scontro diretto in ottica Europa. La squadra di Sarri è nona a 18 punti, quella di Italiano quinta a quota 24. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Lazio-Bologna, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Bologna, in campo oggi alle 18:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Lazio-Bologna, dove vederla

Lazio-Bologna sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky 4K. Partita visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e l'app di Dazn.

Serie A Lazio Bologna Lazio Bologna dove vederla Lazio Bologna oggi
