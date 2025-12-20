circle x black
Lazio-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I biancocelesti ospitano i lombardi nella 16esima giornata di Serie A

Taty Castellanos - Ipa/Fotogramma
20 dicembre 2025 | 07.33
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 20 dicembre, i biancocelesti ospitano la Cremonese - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria, in nove contro undici, di Parma, sfida finita 1-0 e decisa dal gol di Noslin con le espulsione di Zaccagni prima e Basic poi. Il successo del Tardini ha rilanciato le speranze europee della Lazio, che ora si trova all'ottavo posto con 22 punti, a +2 proprio sulla Cremonese, protagonista di un'ottima prima parte di stagione. La squadra di Nicola occupa l'11esima posizione a quota 20 e nell'ultimo turno di campionato ha perso 1-0 contro il Torino in trasferta.

Lazio-Cremonese, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Cremonese è in programma oggi, sabato 20 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. All.: Sarri.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Lazio-Cremonese, dove vederla in tv

Lazio-Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà disponibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn.

