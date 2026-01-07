circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio-Fiorentina 2-2: finale tra rigori, polemiche e Var. Cos'è successo

La partita dell'Olimpico si accende negli ultimi minuti con due penalty. Il primo, realizzato dai viola, fa infuriare i capitolini

Sozza discute con Gila - Fotogramma/IPA
Sozza discute con Gila - Fotogramma/IPA
07 gennaio 2026 | 23.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lazio-Fiorentina regala colpi di scena fino al novantesimo e anche in pieno recupero. La partita di oggi, mercoledì 7 gennaio, è finita a colpi di Var, tra rigori contestati e polemiche. Da una parte e dall'altra. Si parte all'87', sul punteggio di 1-1, quando l'arbitro Sozza viene richiamato dal Var per un contatto in area tra Gila e Gudmundsson: il difensore della Lazio affronta l'islandese in scivolata, ma cerca di tirare indietro la gamba. L'attaccante viola cade a terra e il direttore di gara, dopo aver rivisto tutto al monitor, assegna il tiro dal dischetto che l'attaccante della Fiorentina trasforma tra le proteste.

Finita qui? Per niente. Sul ribaltamento di fronte, l'arbitro assegna un altro rigore. Stavolta per la Lazio, dopo un intervento falloso di Comuzzo su Zaccagni. Sul dischetto va Pedro, che realizza e fissa il punteggio sul 2-2, chiudendo una partita che continuerà a far discutere.

Lazio-Fiorentina, rigore su Gila?

Tra gli episodi contestati dai capitolini anche un contatto nel primo tempo ai danni di Gila, al minuto 19. Sullo 0-0, la squadra di Sarri chiede un rigore per una trattenuta di Pongracic sul difensorespagnolo. C'è un check Var per la possibile irregolarità, ma il direttore di gara non viene richiamato al video e si continua a giocare. Tra le proteste biancocelesti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Lazio Fiorentina Lazio Fiorentina Var Lazio Fiorentina 2 2
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza