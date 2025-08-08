circle x black
Lazio, nessuna fidejussione per sbloccare il mercato: la smentita

Il club biancoceleste ha chiarito le ultime indiscrezioni

Claudio Lotito - Ipa/Fotogramma
Claudio Lotito - Ipa/Fotogramma
08 agosto 2025 | 16.53
Redazione Adnkronos
Nessuna fidejussione bancaria per sbloccare il mercato in entrata della Lazio. Fonti vicine alla società biancoceleste smentiscono oggi, venerdì 8 agosto, all'Adnkronos le ricostruzioni apparse oggi sugli organi di stampa in merito a una presunta ricerca di fidejussioni bancarie per riaprire il mercato. Il Club biancoceleste - continuano le fonti - non ha avviato né richiesto operazioni di questo tipo – né da 40 milioni né di altra entità – prosegue nel rispetto delle norme e secondo la programmazione già definita: sostenibilità, efficienza dei costi e valorizzazione della rosa.

Eventuali valutazioni finanziarie di carattere ordinario - sottolineano ancora le fonti - rientrano nella pianificazione aziendale e non sono collegate al mercato in entrata. Ogni aggiornamento verrà comunicato solo attraverso canali ufficiali e non tramite indiscrezioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio mercato lazio lazio mercato bloccato lotito
