Lazio-Milan, pace fatta (e saluto) tra Allegri e il vice di Sarri in Coppa Italia

Prima degli ottavi, il tecnico rossonero ha abbracciato il tecnico biancoceleste, salutando il suo vice per mettere da parte le polemiche della sfida di campionato

04 dicembre 2025 | 23.22
Redazione Adnkronos
Pace fatta tra Massimiliano Allegri e Marco Ianni, il vice di Maurizio Sarri, prima della sfida degli ottavi di Coppa Italia tra Milan e Lazio. A una manciata di minuti dall'inizio del match, i due si sono salutati con cordialità, mettendo da parte con grande sportività le polemiche della sfida di campionato di pochi giorni fa, vinta dai rossoneri a San Siro. Nel concitato finale di quella partita, c'era stato un faccia a faccia tra Allegri (colpevole di aver messo troppa pressione all'arbitro Collu, durante la revisione al Var dell'episodio relativo al possibile fallo di mano da rigore di Pavlovic) e il vice di Sarri. Oggi, tutto è stato messo alle spalle con sorrisi distesi tra Max e Sarri nel pre-partita, prima della vittoria per 1-0 della Lazio grazie al gol di Zaccagni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Allegri Sarri Allegri Ianni Lazio Milan Coppa Italia
