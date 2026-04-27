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Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

I biancocelesti ospitano la squadra di Runjaic all'Olimpico

Zaccagni - Fotogramma/IPA
Zaccagni - Fotogramma/IPA
27 aprile 2026 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 27 aprile, la squadra di Sarri ospita l'Udinese all'Olimpico nel monday night della 34esima giornata di campionato. I biancocelesti stanno vivendo un momento molto positivo, dopo il successo nell'ultimo turno contro il Napoli e in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta (grazie a una prestazione super ai rigori del portiere Edoardo Motta, valsa la finale). I bianconeri arrivano invece dal ko della scorsa settimana contro il Parma. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Lazio-Udinese, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Udinese, in campo oggi alle 20:45:

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic

Lazio-Udinese, dove vederla

Lazio-Udinese sarà visibile in tv su Dazn, ma anche su Sky Sport (al canale 251). Partita visibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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Serie A Lazio Udinese Lazio Udinese oggi Lazio Udinese dove vedere Lazio Udinese
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