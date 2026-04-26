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Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondo

Il campione keniano è il primo uomo riuscito nella straordinaria impresa

Sebastian Sawe - Fotogramma/IPA
Sebastian Sawe - Fotogramma/IPA
26 aprile 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla maratona di Londra 2026 di oggi, domenica 26 aprile, è stata scritta la storia dell'atletica. Per la prima volta un uomo, il keniano Sebastian Sawe, è riuscito ad abbattere il muro delle due ore sui 42, 195 chilometri. Il 31enne africano ha trionfato nella capitale inglese in 1h59’30”. Un tempo storico, che vale anche il nuovo record mondiale sulla distanza. Prima di lui ci era già riuscito la leggenda keniana Eliud Kipchoge (oro olimpico a Rio 2016 e a Tokyo nel 2021), ma il suo 1h59’40” era stato realizzato in una gara non ufficiale e dunque non omologato. Sawe, allenato dal tecnico italiano Claudio Berardelli, è al quarto successo in quattro maratone corse.

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