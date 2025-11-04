circle x black
Cerca nel sito
 

Lotito: "Deciso a restare, contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato"

"Accetto le critiche costruttive, dobbiamo essere tutti protesi a raggiungere i nostri obiettivi"

Claudio Lotito - Fotogramma
Claudio Lotito - Fotogramma
04 novembre 2025 | 09.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sono abituato a portare l’impermeabile d’estate e d’inverno, mi scivola tutto addosso soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Io accetto le critiche che sono funzionali alla crescita del club e al raggiungimento dei risultati, dobbiamo essere tutti protesi per raggiungere gli obiettivi compresa la tifoseria che rappresenta il dodicesimo uomo in campo. Non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito, al microfono di Rai2 dopo la vittoria dei biancocelesti per 2-0 sul Cagliari nel posticipo della decima giornata di Serie A.

Il numero uno del club biancoceleste si esprime poi sulla possibilità di giocare Milan-Como a Perth a febbraio. "Mettere in luce il nostro calcio a livello internazionale è positivo per i ricavi, ma poi si scontra con una realtà che purtroppo dimostra che non ha tutto questo appeal economico all'estero. Sembrerebbe una contraddizione in termini, tutti gli esperimenti fatti fino a oggi hanno portato avanti una linea economica che non ha trovato riscontri a livello pratico. Speriamo che con il tempo ci si convinca che organizzarsi in una certa maniera consenta di poter creare le condizioni per rendere il calcio affidabile, riconosciuto in termini di qualità sportiva, organizzazione dal punto di vista strutturale”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Calcio Lazio Milan Como
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza