Lo storico tifoso dei Citizens, voce degli Oasis, ha condiviso sui social un pensiero dopo il parere della Commissione indipendente, che ha giudicato il club colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie

Liam Gallagher torna a difendere il Manchester City, dopo il ricorso del club inglese contro il parere della Commissione indipendente che ha giudicato gli inglesi colpevoli di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie e il comunicato diramato oggi, venerdì 2 ottobre, dalla FA. Lo storico tifoso dei Citizens, voce degli Oasis, ha affidato il suo pensiero ai social: "Tutto questo odio rivolto al Manchester City da parte delle altre squadre dovrebbe essere rivolto all’Arsenal, al Manchester United e al Liverpool. Sono loro quelli corrotti, che cercano di impedire alle altre squadre di vincere, non il Manchester City, che invece cercava di aiutarvi tutti ed era pronto a morire sulla croce, proprio come Gesù".

Gallagher: "Manchester City come Gesù"

Sempre sui social, pochi giorni fa, Gallagher aveva parlato anche delle possibili sanzioni per il club inglese: "Mi è stato appena detto da qualcuno che occupa una posizione molto, molto alta, che se perderemo il ricorso, cosa che non accadrà, riceveremo una multa e una sanzione. Tutto qui".